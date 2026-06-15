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Jazzamoart'ın Sergisi Beyoğlu'nda

Jazzamoart\'ın Sergisi Beyoğlu\'nda
15.06.2026 22:30
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Meksikalı ressam Jazzamoart'ın 'Resmin Ritmi' sergisi Beyoğlu 6. Daire Sanat Galerisi'nde açıldı.

Meksikalı ressam Jazzamoart'ın "Resmin Ritmi" (The Bop of Painting) adlı resim sergisi, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde açıldı.

Meksika İstanbul Başkonsolosluğu ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen sergi, 11 Temmuz'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu'nun yüzyıllardır kültüre, sanata ve düşünceye hayat veren bir ilçe olduğunu belirterek "Sayısız sanatçı buradan ilham bulmuş, buradan hem dünyaya hem de ülkemize eserler kazandırmıştır. Bizler bu eşsiz kültürel mirası yaşatmayı ve Beyoğlu'nun ilham veren ruhunu yeni kuşaklarla buluşturmayı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz." dedi.

Karaahmetoğlu, Jazzamoart'ın Meksika'nın özgün sanatçılarından biri olduğuna işaret ederek "Kıymetli sanatçımızın birbirinden değerli eserleri, cazın özgün doğaçlamasını, renklerin ve seslerin coşkunu taşıyan görsel bir anıt niteliğindedir. Meksika'dan yükselen bu güçlü ritmin, yüzyıllardır farklı renkleri harmanlayan Beyoğlu'nda yankılanması çok anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

"Eserlerinde genellikle caz formatlarından ilham alıyor"

Meksika İstanbul Başkonsolosu Alberto Fierro Garza ise katılımcıları Türkçe olarak selamlayarak "Haziran ve temmuz ayı, İstanbul'da düzenlenen caz festivalleriyle birlikte adeta müzik aylarıdır. Bu nedenle özellikle bugün Jazzamoart'ın cazın farklı ritimleriyle şekillenen bu sergisini, İstanbul halkıyla paylaşmanın çok anlamlı olacağını düşündük." diye konuştu.

Garza, gerçek adı Francisco Javier Vazquez Estupinan olan Jazzamoart'ın Guanajuato eyaletinden olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bu eyalet Diego Rivera ve Jose Chavez Morado gibi dünya çapında önemli sanatçılar yetiştirmiştir. Ne yazık ki Jazzamoart, bu sergiye gelemedi. Ancak eserlerinin burada sergilenmesinden büyük bir onur ve memnuniyet duyuyor. Kendisi resmin yanı sıra heykel ve müzik alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Eserlerinde genellikle caz formatlarından ilham alıyor. Sanatçının ismi de buradan geliyor. Aynı zamanda bu sergide görülebileceği üzere Avrupalı sanatçıların eserlerini kendine özgün bir yaklaşımla yeniden yorumlamakta. Bugüne kadar Meksika'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde 500'den fazla sergi açmış olup modern Meksika resminin önemli temsilcilerinden."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jazzamoart'ın Sergisi Beyoğlu'nda - Son Dakika

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