Jazzmeia Horn İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika
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Jazzmeia Horn İstanbul Caz Festivali'nde

08.07.2025 10:45
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Jazzmeia Horn, İstanbul Caz Festivali'nde sahne aldı, müziği ve Türk kültürü hakkında konuştu.

ABD'li müzisyen Jazzmeia Horn, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi.

Swissotel The Bosphorus Sultan Park'ta müzikseverlerle buluşan Horn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güzel karşılandığını belirterek, "Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim, Türk kültürünü tam olarak özümsemek için fırsatım olmadı ama şu ana kadar deneyimlediğim kadarıyla herkes iyi görünüyor." dedi.

Son albümü "Messages"dan eserlerin de arasında yer aldığı "Free Your Mind", "Submit to the Unknown", "Don't Forget Your Love" gibi şarkıların konser repertuvarında yer aldığını dile getiren müzisyen, şunları kaydetti:

"Şarkıların çoğu sevgi ve insanın kendisine iyi bakmasıyla ilgili. Ben bir anneyim, bu yüzden bazen kendime özen göstermem biraz zor olabiliyor. Müzisyen olmak, seyahat etmek ve tüm bu şeyleri bir arada yapmak zor, bu mesajı müziğime de koymaya çalıştım. Kendinizi ve içinizdeki sevgiyi unutmamak bence çok önemli. Aklımdaki her şey olumlu, bu nedenle çok umutluyum. Her şeyin gerçekten yolunda gitmesini umuyorum ve bu konuda çok heyecanlıyım."

"Caz, bir kültür, bir yaşam biçimi"

Müzik yazarı veya besteci olmak isteyen gençlerin işini ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Horn, "Cerrah olmak istiyorsanız okula gitmeniz ve cerrah olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa birini ameliyat edemezsiniz. Aynı şekilde caz, bir kültür, bir yaşam biçimi. Gerçekten çalışmanız gerekiyor, birdenbire sabah uyanıp öğreneceğiniz bir şey değil. Ancak zihin olarak buna inanırsanız başarabilirsiniz. Eğer bunu yapamayacağını düşünüyorsanız, o zaman da yapamazsınız." diye konuştu.

Jazzmeia Horn, konserde, müziğin geleneksel yapı taşlarını modern temalar ve stillerle zenginleştirdiği eserlerini festival izleyicisiyle paylaştı.

Vokali ve besteleriyle cazın yenilikçi isimlerinden biri olarak tanınan, albümleriyle Grammy ödüllerine aday gösterilen ödüllü müzisyen, ritim duygusu ve sesiyle festival sahnesinde dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Sahnedeki performansının yanı sıra renkli elbiseleri ve köklerini hatırlatan aksesuarlarıyla da ilgi gören Horn'a, piyanoda Joel Holmes, basta Ameen Saleem ve davulda Ryan Sands eşlik etti.

32. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz'a kadar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jazzmeia Horn İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika

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