JD Vance'dan ABD-İran Müzakereleri Üzerine Umut Verici Açıklama

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'da yapılması planlanan ABD- İran müzakerelerinin olumlu geçmesini umduğunu belirtti.

Vance, İslamabad yolculuğu için uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müzakereyi sabırsızlıkla beklediklerini belirten Vance, "Bunun (müzakereler) olumlu olacağını düşünüyorum. İranlılar iyi niyetle hareket ederse, biz de açık el uzatmaya hazırız. İranlılar bizimle oyun oynamaya kalkarsa, müzakere heyeti o kadar anlayışlı olmaz." ifadelerini kullandı.

Vance, olumlu bir müzakere süreci umduklarını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını belirtmişti.