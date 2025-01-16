Jeff Bezos'un New Glenn Roketi Fırlatıldı - Son Dakika
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Jeff Bezos'un New Glenn Roketi Fırlatıldı

Blue Origin'in New Glenn roketi Florida'dan başarıyla fırlatıldı, yörünge hedefleniyor.

16.01.2025 22:20
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- Jeff Bezos'un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı

FLORIDA - ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen ve Blue Ring Pathfinder uzay platformunu yörüngeye ulaştırmayı hedefleyen New Glenn roketi ABD'nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketine rakip olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ilk roketini fırlattı. Blue Ring Pathfinder uzay platformunu yörüngeye ulaştırmayı hedefleyen New Glenn roketi yerel saat ile 02: 03'te ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı. Firmadan yapılan açıklamada, roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisini Atlas Okyanusu'ndaki Jacklyn adlı insansız platforma indirme girişiminin başarısız olduğu açıklanırken, bunun NG-1 görevinin New Glenn roketini yörüngeye ulaştırma hedefini etkilemediği kaydedildi. NG-1 görevi kapsamında uzayda kullanılan telemetri, takip ve komut sistemleri ile yer merkezli radyometrik takip sistemlerinin güvenilirliğinin test edileceği belirtildi.

10 yılda geliştirildi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından 2000 yılında kurulan Blue Origin şirketinin New Glenn roketini yaklaşık 10 yıldır geliştirdiği biliniyor. 98 metre uzunluğundaki roketin, kısmi yeniden kullanılabilirlik özelliği ve 50 tonluk yük kapasitesi özelliği bulunuyor. Roketin, gelecekte insanlı görevler için de kullanılabilecek güvenlik özelliklerine sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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