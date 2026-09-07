Jeffrey Herlings, MXGP Türkiye etabını kazanarak 6. dünya şampiyonluğunu ilan etti

(AFYONKARAHİSAR) - Motor sporlarının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen final yarışlarıyla tamamlandı. MXGP'nin rekortmen yarışçısı Jeffrey Herlings, 6'ncı dünya şampiyonluğunu Afyon'da ilan etti.

Arabica Coffee katkılarıyla bu yıl 9'uncu kez düzenlenen MXGP Türkiye, dünyanın en iyi motokros pilotlarının mücadelesine sahne oldu. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 ve EMX125 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, zorlu Afyonkarahisar pistinde podyuma çıkabilmek için son ana kadar mücadele etti.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa yarışları alandan takip etti.

HERLINGS DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU MXGP TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İLE TAÇLANDIRDI

Günün en büyük heyecanı, Dünya Motokros Şampiyonası'nın final yarışlarında yaşandı. Startın verilmesiyle birlikte dünyanın en iyi motokros pilotları Afyonkarahisar pistinde kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

MXGP yarışlarında pilotlar son tura kadar süren kıran kırana bir mücadele verdi. Jeffrey Herlings, 1. Yarışlar sonunda dünya şampiyonluğunu garantiledi.

Herlings ilk yarışta birinciliğe yerleşirken Tim Gajser 3 saniye kadar farkla ikinci ve Romain Febvre üçüncü oldu. İkinci yarışta Herlings liderliğini korudu. Gajser'in peşini bırakmadı.

İki yarışın toplam sonuçlarının ardından MXGP Türkiye etabının kazananı Herlings oldu. Herlings bu sonuçla MXGP Dünya Şampiyonluğu'nu Türkiye GP'si Şampiyonluğu ile de taçlandırdı.

DÜNYA ŞAMPİYONU AFYONKARAHİSAR'DA BELLİ OLDU

MXGP Türkiye, yarış zaferinin yanı sıra dünya şampiyonluğu mücadelesinde de tarihi anlara sahne oldu. Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Jeffrey Herlings Afyonkarahisar'da aldığı sonuçla birlikte rakiplerinin kendisini yakalama ihtimalini ortadan kaldırarak 2026 Dünya Motokros Şampiyonu oldu. Böylece Jeffrey Herlings, kariyerinin 6'ncı dünya şampiyonluğuna Afyonkarahisar'da ulaşarak motokros tarihine damga vurmayı başardı.

MX2'DE NEFES KESEN YARIŞLAR

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası kategorisinde de sporcular pistte büyük bir mücadele ortaya koydu. Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda ilk yarışı Türkiye etabında Langenfelder kazanan oldu. İkincilik koltuğunun sahibi İspanyol Guillem Farres olurken, üçüncülük 2004 doğumlu yarışçı Camden McLellan'ın oldu. İkinci yarışı ise İspanyol Guillem Farres lider olarak tamamladı.

İki yarışın sonuçlarından sonra MXGP Türkiye etabının kazananı 47 puanla Guillem Farres oldu. İkinci ise ilk yarışın kazananı Simon Langenfelder'in oldu. Üçüncülük koltuğuna ise Liam Everts oturdu.

EMX125'TE ZAFER RICARDO BAUER'IN

Avrupa Motokros Şampiyonası EMX125 kategorisinin ikinci yarışında genç sporcular arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Yarış sonunda damalı bayrağı ilk sırada Ricardo Bauer gördü. Yarışı, Avusturya'lı M. Ernecker ikinci ve Fransalı Sleny Goyer de üçüncü bitirdi.

EMX250'DE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 kategorisininde de heyecan son ana kadar devam etti. İkinci yarışı Hollanda'da şampiyonluğunu ilan eden Francisco Garcia kazanırken, podyumun diğer basamaklarında ikinci olan Jake Cannon ve üçüncü olan Nicolai Skovbjergyer aldı. 2026 Avrupa EMX250 Şampiyonu, sezonun şampiyonluk madalyasını Garcia aldı.

Dünyanın en iyi motokros pilotlarının zorlu mücadelesine sahne olan MXGP Türkiye, dünya şampiyonluğunun ilan edilmesiyle unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenlerinde dereceye giren sporcular kupalarını kaldırırken, motor sporları tutkunları da şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.