SEUL, 3 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneyindeki tatil adası Jeju'da 38 Vietnamlı turistten haber alınamadığı bildirildi.
Yonhap haber ajansının salı günü adanın turizm organizasyonuna dayanarak verdiği bilgiye göre, yaklaşık 90 Vietnamlı yolcu 14 Kasım'da VietJet Havayolları'na ait bir uçakla adaya geldi.
Seyahat programlarının son durağında kendilerinden haber alınamayan 38 turist, dönüş uçağına binmedi.
Yabancıların adada vizesiz olarak 30 güne kadar kalmalarına izin veriliyor. Vietnamlı ziyaretçiler 14 Aralık'tan sonra yasadışı göçmen durumuna düşecekler.
Adanın göçmenlik bürosu turistlerin yerini belirlemek üzere güvenlik kameralarını inceliyor.
Son Dakika › Güncel › Jeju Adası'nda 38 Vietnamlı Turist Kayıp - Son Dakika
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