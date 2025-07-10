Jennifer Lopez, Türkiye'de Konser Verecek

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Türkiye konseri öncesi video çekerek hayranlarına seslendi.

Doğum gününü Türkiye'de kutlamaya hazırlanan Jennifer Lopez, Antalya konseri öncesinde video paylaştı.

Hayranlarına seslenen Lopez, doğum gününden bir gün önce Antalya'da konser vereceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.???????

Jennifer Lopez, "Up All Night Live in 2025" turnesi kapsamında 6 yıl aranın ardından 23 Temmuz'da Antalya, 5 Ağustos'ta ise İstanbul'da konser verecek.