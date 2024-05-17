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Jeoloji mühendisi su kaynaklarını tespit ediyor

MARDİN - Mardin'de jeoloji mühendisi, su sorunu çeken insanlara sondaj kuyusu açacakları noktaları tespit ediyor.

Güneydoğu'da sulama suyu sıkıntısı çeken insanlar, çareyi yeraltı sularında arıyor. Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalarda yeraltı sularında bölgenin zengin olduğunu söyledi. 30 senedir bu kadar güzel yağışlar görmediklerini belirten Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, "Şu ana kadar binlerce kuyu suyu tespiti yaptım. En son burada yaptığım çalışmalar sonucunda yeraltı suyunda ciddi bir yükselme var. 5 metre gibi bir yükselme söz konusu. Çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Yeraltı suyumuz da güzel bir yükselme var. 30 yıldır bu kadar güzel yağmur yağmamıştı. Güzel günler bekliyor bizi. Çiftçilerimiz yeraltı suyunu gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Yeraltı suyunun çekilmesi depremi engelliyor. Yer altında boşluk oluştuğu için toprak hava alıyor ve deprem riskini azaltıyor" dedi.