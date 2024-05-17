Jeoloji mühendisi su kaynaklarını tespit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Jeoloji mühendisi su kaynaklarını tespit ediyor

Mardin'de jeoloji mühendisi, su sorunu çeken insanlara sondaj kuyusu açacakları noktaları tespit ediyor. Güneydoğu'da sulama suyu sıkıntısı çeken insanlar, yeraltı sularında çözüm arıyor. Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalarda bölgenin yeraltı sularının zengin olduğunu belirtti. Yeraltı suyunda ciddi bir yükselme olduğunu tespit eden Çelik, çiftçilere müjde vererek yeraltı suyunun güvenle kullanılabileceğini söyledi. Ayrıca, yeraltı suyunun çekilmesinin deprem riskini azalttığını da vurguladı.

17.05.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeoloji mühendisi su kaynaklarını tespit ediyor

MARDİN - Mardin'de jeoloji mühendisi, su sorunu çeken insanlara sondaj kuyusu açacakları noktaları tespit ediyor.

Güneydoğu'da sulama suyu sıkıntısı çeken insanlar, çareyi yeraltı sularında arıyor. Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalarda yeraltı sularında bölgenin zengin olduğunu söyledi. 30 senedir bu kadar güzel yağışlar görmediklerini belirten Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, "Şu ana kadar binlerce kuyu suyu tespiti yaptım. En son burada yaptığım çalışmalar sonucunda yeraltı suyunda ciddi bir yükselme var. 5 metre gibi bir yükselme söz konusu. Çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Yeraltı suyumuz da güzel bir yükselme var. 30 yıldır bu kadar güzel yağmur yağmamıştı. Güzel günler bekliyor bizi. Çiftçilerimiz yeraltı suyunu gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Yeraltı suyunun çekilmesi depremi engelliyor. Yer altında boşluk oluştuğu için toprak hava alıyor ve deprem riskini azaltıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Fahri Çelik, Deprem, Mardin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jeoloji mühendisi su kaynaklarını tespit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: Jeoloji mühendisi su kaynaklarını tespit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement