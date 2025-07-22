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Jessica Hausner Pes Etmiyor

Jessica Hausner Pes Etmiyor
22.07.2025 12:34
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Hausner, sosyal farklılıklar ve sinema üzerindeki etkilerini vurguladı, ısrarcılığını paylaştı.

TRT tarafından 7'ncisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya katılan Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, "Benim bir diğer özelliğim ısrarcı olmamdır. Kolayca pes etmem ya da vazgeçmem." dedi.

TRT ortak yapımı "Club Zero" filminin yönetmenliğini üstlenen Hausner, Feriye'de gerçekleştirilen gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hausner, sosyal çevre içerisinde herkesin birbirinden farklı olduğunu ve kendini belirli roller çevresinde bulduğunu belirterek, "Sosyal hayatın bireyler üzerinde ne kadar etkisinin olduğunu anlamayı denedim. Her birimiz farklıyız ancak hepimiz kendimizi aile içinde, okul içinde, çalıştığımız şirket içinde belirli bir rolde buluyoruz. Bu yüzden yaşadığımız tüm sistem bize iki şey yapıyor, düşündüğümüz ve görünenler. Bu yüzden her zaman kendimizin pek de kendimiz olmadığı ama yapmamız gerektiği için rol oynadığımız o parçayı göstermeye çalışıyorum" diye konuştu.

Yansıtmak istediği asıl temanın insanların farklılıkları olduğunu aktaran Hausner, "Ben kendimin izleyicisiyim. Seyirciyi memnun etmek için önce kendimi memnun etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kolayca pes etmem ya da vazgeçmem"

Jessica Hausner, izleyicinin nelerden hoşlandığını bulmanın zor olduğunu belirterek, onların ilgileneceği içeriği oluşturabilmek için öncelikle kendi ilgisini çeken işlerle ilgilendiğini dile getirdi.

Film hazırlık sürecinde önemli olan bir diğer ögenin aktörler ve kostüm olduğunun altını çizen Hausner, "Oyuncular için dış görünüşe çok önem veririm. Filmlerimde dış görünüş çok önemlidir." dedi.

Usta yönetmen, karakterlerinin psikolojik bir kurguya sahip olmadığını, hislerinden ve davranışlarından ziyade, karakterin seyirciye ilk izlenim aşamasında dış görünüşleriyle fikir verdiğine işaret etti.

Film hazırlık sürecinde önemli olan bir diğer ögenin aktörler ve kostüm olduğunu vurgulayan Hausner, karakterlerinin psikolojik bir kurguya sahip olmadığını, hislerinden ve davranışlarından ziyade seyirciye ilk izlenim aşamasında dış görünüşleriyle fikir verdiğini anlattı.

Kimseyi memnun etmek için çabalamadığını ve herkesten önce kendini kendisinin yargıladığını dile getiren Hausner, "Benim bir diğer özelliğim ısrarcı olmamdır. Kolayca pes etmem ya da vazgeçmem." dedi.

Jessica Hausner kimdir?

Yönetmen, yazar ve akademisyen Jessica Hausner, 6 Ekim 1972'de dünyaya geldi.

Sinema kariyerine 1996'da Locarno Festivali'nde "Leopard of Tomorrow" ödülünü kazanan kısa filmi "Flora" ile başlayan Hausner, 1999'da yönetmen ve görüntü yönetmeni arkadaşlarıyla film yapım şirketi cop99'u kurdu.

Başarılı yönetmen, Viyana Film Akademisindeki mezuniyet filmi "Interview" ile 1999'da Cannes Film Festivali'nde Cinefondation Jüri Ödülü'nü kazandı.

Hausner'ın ilk uzun metrajlı filmi "Lovely Rita" 2001'de Cannes Film Festivali'nde "Belirli Bir Bakış" bölümünde gösterildi ve ilgi gördü.

"Amour Fou" filmi ile de 2014'te Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde yarışmaya alınan yönetmen Hausner, İngilizce filmi "Little Joe" ile de festivalin yarışma bölümüne seçildi. Film, başrol oyuncusu Emily Beecham'a "En iyi kadın oyuncu" ödülünü kazandırdı.

Jessica Hausner'in TRT ortak yapımı Club Zero filmi 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmak üzere seçildi. Filmin müziği ise Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Avrupa Film Müziği ödülünü kazandı.

Usta yönetmen, 2011'de Cannes Film Festivali'nde "Sinema vakfı ve kısa filmler" kısmında, 2016'da "Un Certain Regard" bölümünde jüri üyesi oldu, 2021'de ana jüriye katıldı.

Hausner, 2017'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) üyesi oldu ve Oscar seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip oldu. Viyana Film Akademisi'nde profesör kadrosunda yer alan yönetmen, 77. Locarno Film Festivali'nde ana yarışmanın jüri başkanı olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA

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