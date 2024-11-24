Jethro Tull İstanbul'da Çaldı - Son Dakika
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Jethro Tull İstanbul'da Çaldı

Jethro Tull İstanbul\'da Çaldı

Jethro Tull, İstanbul'da geniş bir repertuvarla müzikseverlerle buluştu.

24.11.2024 15:19
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Ünlü rock grubu Jethro Tull, İstanbul Wolkswagen Arena'da müzikseverlerle buluştu.

Kod Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, Kod Müzik ve Pozitif işbirliğiyle düzenlenen konserde, geniş bir diskografiden seçilen parçalarla grubun yarım asrı aşan müzikal yolculuğu ele alındı.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde, "Heavy Horses", "Weathercock" ve "The Wolf Unchained" parçalarının bulunduğu bir repertuvar seslendirilirken, ikinci bölümde ise global sorunlara dikkati çekmeyi hedefleyen "Dark Ages", "Mrs. Tibbets" ve "Aqualung" gibi eserler yorumlandı.

Görsel şovların da yer aldığı konserde, grubun solisti Ian Anderson'a dinleyenler de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jethro Tull İstanbul'da Çaldı - Son Dakika

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