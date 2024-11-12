Jethro Tull İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Jethro Tull İstanbul'da Konser Verecek

Geniş Video İzle

Efsane grup Jethro Tull, 23 Kasım'da Volkswagen Arena'da sahne alacak.

12.11.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSRANBUL) - Flütü rock müziğine kazandıran efsane grup Jethro Tull, 23 Kasım'da Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Rock müziğin sınırlarını genişleten ve flütü rock müziğine kazandıran Grammy ödüllü grup Jethro Tull, 23 Kasım'da Volkswagen Arena'da İstanbul'daki müzikseverlerle buluşuyor. 57 yıllık müzikal mirası ve 60 milyondan fazla albüm satışıyla rock dünyasında özel bir yere sahip olan grup, Kod Müzik ve Pozitif iş birliğiyle sahneye çıkacak. Ian Anderson önderliğindeki Jethro Tull, rock, folk ve progresif müziği harmanlayarak unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Rock dünyasının sınırlarını zorlayan 55 yıllık bir efsane

Ian Anderson tarafından 1967 yılında kurulan Jethro Tull, müzik türlerini özgün bir şekilde harmanlayarak rock dünyasında bir dönüm noktası yarattı. Folk, progresif rock ve hard rock gibi türlerin sınırlarını zorlayan grup, 1971'de yayımladığı "Aqualung" albümüyle büyük beğeni toplayarak, rock müziğine yön veren gruplardan biri haline geldi. Bugüne dek 23 stüdyo albümü yayımlayan grup, 40'tan fazla ülkede üç binden fazla konser vererek, milyonlarca hayran kazandı.

Volkswagen Arena'da unutulmaz bir gece

Jethro Tull, Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserinde, Ian Anderson'a gitarist Jack Clark, davulcu Scott Hammond, klavyeci John O'Hara ve bas gitarist David Goodier eşlik edecek. Grup, klasikleşmiş hitlerinin yanı sıra son albümleri "RökFlöte"den parçalarla da geniş bir repertuvar sunacak. Her yaştan müzikseveri hedefleyen bu performans, Jethro Tull'un yarım yüzyılı aşkın kariyerinin en iyi örneklerinden biri olacak.

Flütü rock müziğine kazandırdı

İngiltere'nin en köklü rock gruplarından biri olan Jethro Tull, flütü rock müziğine kazandırarak sahnede enerjik performanslar sergileyen Ian Anderson'ın liderliğinde şekillendi. Anderson, flütü rock dünyasında bir sembol haline getirerek grubun müzikal kimliğini güçlendirdi. Grup ayrıca sahne performanslarında gösterdikleri enerjiyle de dikkat çekiyor.

Başarılarla dolu bir kariyer

Jethro Tull, 23 stüdyo albümü ve 60 milyondan fazla albüm satışı ile müzik tarihine önemli bir damga vurdu. 1971'de yayımlanan "Aqualung" albümü, toplumsal eleştiriler ve doğa temalı şarkı sözleriyle büyük yankı uyandırarak, bir klasik haline geldi. 1972 yılında piyasaya sürülen "Thick as a Brick" albümü ise, tek bir uzun şarkı olarak tasarlanmış konsept yapısıyla progresif rock'ın bir başyapıtı olarak kabul ediliyor.

"En İyi Hard Rock/Metal Performansı" ödülü

Jethro Tull, 1987 yılında yayımladıkları "Crest of a Knave" albümüyle, Grammy Ödülleri'nde "En İyi Hard Rock/Metal Performansı" ödülünü kazanarak, müzik dünyasında farklı türleri birleştirme konusundaki ustalıklarını gözler önüne serdi. Grubun müzikal yolculuğu, 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Jethro Tull, 40'tan fazla ülkede üç binin üzerinde konser vererek global bir hayran kitlesi kazandı. 2023 yılında yayımlanan "RökFlöte" albümü ise, grubun köklü tarzlarına sadık kalarak modern rock tınılarıyla yenilikçi bir soluk getirdi.

Bugün ve gelecek

Her üyesinin farklı müzikal deneyimlere sahip olduğu bir topluluk olan rock grubu, Ian Anderson liderliğinde sahnede müziğin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Jethro Tull, yalnızca rock müziğin değil, modern müzik dünyasının da önemli ikonlarından biri haline geldi. Yaptıkları her performans, hayranlarını yeniden büyülemekte ve müzik tarihine katkı sağlıyor.

Volkswagen Arena'da 23 Kasım'da gerçekleşecek konser, Jethro Tull'un eşsiz müziği ve sahne şovları ile seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Jethro Tull, Volkswagen, İstanbul, Kültür, Güncel, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jethro Tull İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Jethro Tull İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.