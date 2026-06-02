Jiangmen'de Kahve Endüstrisi Gelişiyor
Jiangmen'de Kahve Endüstrisi Gelişiyor

02.06.2026 15:26
Jiangmen, güçlü bağlantılarıyla yeni bir kahve sanayisi inşa ederek sektörde öncü oldu.

JİANGMEN, 2 Haziran (Xinhua) -- Yurtdışında yaşayan çok sayıda Çinlinin kökenlerinin dayandığı önemli merkezlerden biri olan Jiangmen kenti, sıfırdan kayda değer bir kahve endüstrisi inşa etti.

Kent, küresel bağlantılarından aldığı güçle yeşil kahve çekirdeği ticaretinden ileri teknoloji kahve kavurma süreçlerine ve ekipman üretimine kadar uzanan, yıllık üretim değeri 3 milyar yuanı (yaklaşık 443 milyon ABD doları) aşan entegre bir sanayi zinciri kurdu.

Yurt dışındaki Çinlilerle kurduğu güçlü bağlar sayesinde Jiangmen, Çin'de kahve kavurma alanında öncü merkezlerden biri haline geldi. Günümüzde Brezilya, Etiyopya ve Kolombiya gibi önemli üretici ülkelerden 300'ün üzerinde birinci sınıf yeşil kahve çekirdeği çeşidi ithal eden kent, yıllık toplam kapasitesi 10 bin tonu aşan 21 sertifikalı kahve kavurma tesisine ev sahipliği yapıyor.

Kahve çekirdeklerinin ötesinde Jiangmen'de, Çin'in paslanmaz çelik kahve ekipmanları tedarikinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan ve ülkeden ihraç edilen her beş kahve makinesinden birini üreten 350'den fazla yerel firma faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahve Çekirdeği, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

