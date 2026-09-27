Jiangsu'nun Jurong kentinde Güz Ortası Festivali temalı gösteriyi insanlar izledi

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jurong kentinde düzenlenen Güz Ortası Festivali temalı gösteriyi izleyen insanlar, 25 Eylül 2026.

Çin'de, bu yıl 25 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali dolayısıyla üç günlük tatil devam ediyor. (Fotoğraf: Zhong Xueman/Xinhua)