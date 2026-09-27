Jiangsu'nun Jurong kentinde Güz Ortası Festivali temalı gösteriyi insanlar izledi

Jiangsu'nun Jurong kentinde Güz Ortası Festivali temalı gösteriyi insanlar izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jiangsu eyaletinin Jurong kentinde 25 Eylül 2026'da Güz Ortası Festivali temalı gösteri yapıldı; insanlar gösteriyi izledi. Çin'de 25 Eylül'e denk gelen festival dolayısıyla üç günlük tatil devam ediyor.
BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jurong kentinde düzenlenen Güz Ortası Festivali temalı gösteriyi izleyen insanlar, 25 Eylül 2026.
Çin'de, bu yıl 25 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali dolayısıyla üç günlük tatil devam ediyor. (Fotoğraf: Zhong Xueman/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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