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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı olan Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 39. başkanı olan ve Carter Center'daki çalışmalarından dolayı 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Carter, en son seçimde posta yoluyla oy kullanmış ve Demokratların adayı Kamala Harris'e oy vermişti.