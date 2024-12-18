Jinfo Dağı Karla Kaplandı

Çin'in Sichuan eyaletindeki Jinfo Dağı'nın karla kaplı görüntüleri
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chongqing kentinin Nanquan bölgesinde yer alan Jinfo Dağı'na kısa süre önce kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplanan bölge, zirvelerinde kar bulunan dağlar ve bulutların birbirine karıştığı masalsı bir tablo sundu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
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