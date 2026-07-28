Jingdezhen'in UNESCO Mirası Türk Sanatçıları Heyecanlandırdı - Son Dakika
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Jingdezhen'in UNESCO Mirası Türk Sanatçıları Heyecanlandırdı

Jingdezhen\'in UNESCO Mirası Türk Sanatçıları Heyecanlandırdı
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Çin'in Jingdezhen kenti, UNESCO'dan miras yeterliliği aldı; Türk seramik sanatçıları bu durumu kutluyor.

İSTANBUL, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in "Jingdezhen El Yapımı Porselen Sanayi Alanları"nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması, Türk seramik sanatçıları arasında büyük ilgi uyandırdı. Pek çok sanatçı, Çin'in Jingdezhen kentini, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan İznik seramik geleneğinin ilham kaynağı olarak görüyor.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 25 Temmuz'da aldığı kararla Jingdezhen'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil ederek kentin el yapımı porselen geleneğini ve tarihsel önemini tescilledi.

Türkiye'nin tarihi seramik merkezi İznik'te de yüzyıllar öncesine dayanan bu geleneği yansıtan seramik duvar süslemeleri, atölyeleri ve dükkanları yaygın şekilde görmek mümkün.

Türk akademisyenler ve sanatçılar, İznik seramiklerinin gelişiminin Çin'in mavi-beyaz porselenleriyle yakından bağlantılı olduğu görüşünde.

Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Çini Sanatı ve Tasarımı Program Başkanı Mehmet Aras, "İznik seramiklerinin kökeni Çin porseleniyle yakından ilişkili" diyor.

Türk seramik sanatçısı Adil Can Güven, Osmanlı döneminde Çin'in mavi-beyaz porselenlerinin saray çevrelerinde büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Güven'e göre, yerel ustalar Çin porselenlerindeki kobalt mavisi süslemeleri ve pişirme tekniklerini inceleyerek bunları yerel sanatsal gelenekler ve motiflerle harmanladı ve zamanla İznik'e özgü seramik stilini geliştirdi.

Aras, "Ustalar Çin porseleninden öğrenmeye devam ettikçe İznik seramikleri de zamanla kendine özgü sanatsal kimliğini geliştirdi" diyor.

İki kent arasındaki bu tarihsel bağ, son yıllarda giderek artan kültürel ve akademik etkileşimle daha da güçlendi.

Türkiye'nin seramik merkezi İznik ile Çin'in "porselen başkenti" olarak bilinen Jingdezhen, 2021 yılında kardeş kent oldu. O tarihten bu yana İznik'ten heyetler, karşılıklı etkileşimlerde bulunmak üzere Jingdezhen'i birkaç kez ziyaret etti. Jingdezhen Seramik Üniversitesi de araştırma işbirliğini, öğrenci yetiştirilmesini ve akademik etkileşimi teşvik etmek amacıyla Türkiye'deki üniversitelerle ortak seramik laboratuvarları kurdu.

Aras da Jingdezhen'i ziyaret eden ya da burada eğitim gören Türk seramik sanatçılarından biri. Bu sanatçıların sayısı ise giderek artıyor.

Jingdezhen'i 2023 yılında ziyaret ettiğini belirten Aras, "Jingdezhen sokaklarında yürürken, kimseyle konuşmanıza bile gerek kalmadan buranın seramik üzerine kurulmuş bir kent olduğunu hemen hissediyorsunuz" diyor.

Jingdezhen'in seramik geleneğini geçmişte bırakmadığına dikkat çeken Aras, kentin geçmişten gelen bu sanatı eğitim, müzeler ve çağdaş sanatla yoğurarak yaşatmayı sürdürdüğünü vurguluyor.

Aras'a göre, Jingdezhen El Yapımı Porselen Sanayi Alanları'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması, yalnızca Jingdezhen'in el yapımı porselen mirasının uluslararası düzeyde tanınması değil, aynı zamanda Çin ve Türk seramiklerini yüzyıllardır birbirine bağlayan kültürel etkileşimin de bir hatırlatıcısı niteliğinde.

Aras, "Jingdezhen'de hem kentin geçmişini hem de bugününü görebilirsiniz. Daha da önemlisi, kentin geleneklerini geleceğe taşımak için gösterdiği çabaları görebilirsiniz" diyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kültür, Güncel, Unesco, Miras, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jingdezhen'in UNESCO Mirası Türk Sanatçıları Heyecanlandırdı - Son Dakika

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