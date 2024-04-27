Joe Biden, ABD başkanları arasında ilk dönemi sırasında en düşük desteği alan isim oldu - Son Dakika
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Joe Biden, ABD başkanları arasında ilk dönemi sırasında en düşük desteği alan isim oldu

Joe Biden, ABD başkanları arasında ilk dönemi sırasında en düşük desteği alan isim oldu

Gallup araştırma şirketi, Joe Biden'ın ilk döneminde yüzde 38,7 oranında destek aldığını açıkladı. Bu oran, tüm başkanların ilk dönemlerindeki en düşük destek oranı oldu. Önceki başkanlar Donald Trump ve Barack Obama ise sırasıyla yüzde 46,8 ve yüzde 45,9 destek almışlardı.

27.04.2024 20:05
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NEW Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, Joe Biden'ın, tüm ABD başkanları arasında ilk dönemi sırasında en düşük desteği alan isim olduğunu açıkladı.

Gallup, ABD'deki başkanların ilk dönemlerine ilişkin destek verilerini içeren çalışmasını yayımladı.

Buna göre, henüz ilk başkanlık dönemini yürüten Biden, yüzde 38,7 oranında destek aldı. Bu oran, tüm başkanların ilk dönem aldıkları destek arasında en düşüğü oldu.

İlk döneminde Donald Trump yüzde 46,8, Barack Obama yüzde 45,9 destek almıştı.

Kaynak: AA

Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Joe Biden, ABD başkanları arasında ilk dönemi sırasında en düşük desteği alan isim oldu - Son Dakika

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