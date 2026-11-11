Joe Biden Dublin'de Filistin yanlısı protestoda hedef alındı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Joe Biden Dublin'de Filistin yanlısı protestoda hedef alındı, 2 kişi gözaltına alındı

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Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hunter Biden'ın ödül aldığı Dublin'deki Trinity College etkinliğinde Filistin yanlısı eylemciler tarafından protesto edildi. Çıkışta Biden'a nesne fırlatılınca koruma ekibi şemsiye açtı; 2 kişi gözaltına alındı ve Hunter Biden'ın konuşması kesildi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'da bir üniversitede katıldığı etkinlik sırasında, Filistin yanlısı eylemciler tarafından protesto edildi.

Biden, oğlu Hunter Biden'ın ödül aldığı Trinity College Dublin'deki bir etkinliğe katıldı.

Filistin yanlıları, etkinlik esnasında üniversitenin önünde toplandı.???????

Eylemciler, çıkışta Biden'a nesneler fırlattı.

Koruma ekibi, Biden'ı gelen nesnelerden korumak için şemsiye açtı.

Başkanlığı döneminde İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle Biden'ı protesto eden eylemciler, "Elinde kan var" ve "Utan" diye sloganlar attı.

Olay yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Hunter Biden'ın konuşması da protestolar nedeniyle kesintiye uğradı.

Kaynak: AA
ABD BaşkanıJoe BidenFilistinPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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