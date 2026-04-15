Joe Kent\'ten Orta Doğu\'ya Asker Gönderme Uyarısı

15.04.2026 21:17
Joe Kent, ABD'nin İran müzakereleri sonuçsuz kalırsa Orta Doğu'ya asker göndermesini eleştirdi.

NEW Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ABD'nin İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşın Orta Doğu'ya daha fazla asker gönderme planını "tırmanış tuzağına düşme" şeklinde değerlendirdi.

Kent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

İran ile görüşmelerin sonuçsuz kalma ihtimaline karşı ABD'nin Orta Doğu'ya daha fazla asker göndereceği iddiası için Kent, bunun "tırmanış tuzağı" olacağını savunarak, "Eğer kendi abartılarımıza inanmayacak kadar akıllı olursak bu tuzaktan kaçınabiliriz." ifadesini kullandı.

Kent, İran'a ait ekipmanların bombalanmasının ve liderlerinin öldürülmesinin büyük yankı uyandırabileceğini, ancak Küresel Terörle Savaş'ın gösterdiği üzere taktiksel başarıların stratejik zafer anlamına gelmediğini ifade etti.

İran ile savaşta büyük bir felaketten kaçınmak için ABD'nin öncelikle ulusal çıkarlarını tanımlaması gerektiğini belirten Kent, "Tırmanış tuzağından ve felaket bir bataklığa düşmekten kaçınmanın anahtarı, sağladığımız askeri yardımı büyük ölçüde sınırlayarak İsrail'i dizginlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kent, İsrail'in, ABD olmadan bu savaşı sürdüremeyeceğini ve bu nedenle ABD'yi savaşın içinde tutmak için her şeyi yapacağını vurguladı ve ABD'nin İsrail'in değil kendi hedeflerini takip etmesi gerektiğini kaydetti.

Petrol akışının sağlanabilmesi ve enerji piyasaları ile Körfez bölgesine istikrarın geri dönebilmesi için Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğine işaret eden Kent, "Bu gerçekçi ve ulaşılabilir hedeftir. Bölgedeki askeri varlığımızı önemli ölçüde azaltarak ve İran'a uygulanan yaptırımları kaldırarak buna ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Kayıplarımızı azaltıp geri çekilme zamanı geldi

Kent, İran'a sıfır uranyum zenginleştirmesi gibi maksimalist dayatmaların bu savaşı tırmandıracağına dikkati çekerek, bunun da Amerikan can kayıplarına, milyarlarca dolarlık zarara ve nihayetinde küresel konumunu aşındırmaya neden olacağı uyarısında bulundu.

Geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kent, "Kayıplarımızı azaltıp geri çekilme zamanının geldiğini anlamalıyız. Sonuçta, düzeni yeniden sağlamak için çalışmak, Amerika'yı herhangi bir askeri eylemden çok daha fazla güçlendirecektir." yorumunda bulundu.

Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşın ABD'nin Orta Doğu'ya "ilerleyen günlerde binlerce ek asker göndereceğini" ileri sürmüştü.

Söz konusu kaynaklar "ek hava saldırıları ve muhtemel kara harekatı" kapsamında bölgeye yönlendirilecek kuvvetler arasında 6 bin asker barındıran USS George H.W. Bush uçak gemisinin ve ona eşlik eden birkaç savaş gemisinin bulunduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Fox Business'a verdiği demeçte, İran'daki savaşın "çok yakında bitebileceğine" olan inancını paylaşmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 şüpheli yakalandı

Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
