Joe Wilson'dan McGurk'e Soruşturma Talebi - Son Dakika
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Joe Wilson'dan McGurk'e Soruşturma Talebi

Kongre Üyesi Wilson, Brett McGurk'ün Suriye ve Irak'taki politikaları nedeniyle soruşturulmasını istedi.

08.02.2025 02:16
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, eski Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Suriye ve Irak'taki "yanlış politikaları" nedeniyle soruşturulması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, McGurk'ün soruşturulmasını talep etmek için ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine yazdığı mektubu X hesabından paylaştı.

Wilson mektubunda, "Brett McGurk'ün Orta Doğu'daki ABD ulusal güvenlik çıkarlarına verdiği zararı küçümsemek mümkün değil." ifadesini kullanarak, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Joe Biden yönetimlerinde McGurk'ün, Beyaz Saray'da ABD'nin Orta Doğu politikalarının şekillenmesinde önemli roller oynadığını kaydetti.

ABD'li Kongre Üyesi, "Kongre, McGurk'ün on yıllardır sürekli yanlış olan politika fikirlerini araştırmalı ve bu tür hataların bir daha yaşanmamasını sağlamalıdır." ifadesine yer verdi.

Wilson, "DEAŞ'ın ortaya çıkmasının ardından Başkan Obama, McGurk'ü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadı. Özel Temsilci olarak McGurk, kendisinin yol açtığı karmaşayı İran destekli milislerle çalışarak temizlemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Wilson, McGurk'ün Özel Temsilci olarak görev yaptığı süre boyunca ABD'nin "Kasım Süleymani tarafından silahlandırılan, eğitilen ve finanse edilen İran destekli bir milis gücü olan Bedir örgütüne doğrudan yardım ettiğini" belirterek, örgütün Aralık 2019'da Bağdat'taki "ABD Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısına karıştığını" yazdı.

"Ulusal güvenliğimiz açısından felaket"

McGurk'ün "DEAŞ'a karşı mücadele için İran ile çalışma politikasının" başarısız olduğunu vurgulayan Wilson, mektupta şunları kaydetti:

"McGurk'ün Irak'taki başarısız politika kararlarından 10 yıl sonra, İran destekli milislerin son iki yılda ABD kuvvetlerine en az 170 kez saldırarak çok sayıda askerin yaralanmasına yol açması nedeniyle bu kararın sonuçlarının ulusal güvenliğimiz açısından felaket olduğu açıktır."

Wilson, "McGurk, Başkan (Donald) Trump'ın da belirttiği gibi, Başkan Obama'nın İran'la yaptığı başarısız anlaşma sırasında İran'a paletler dolusu nakit teslim etmekten sorumluydu." ifadesine yer vererek McGurk'ün, Trump'ın İran'a karşı "maksimum baskı" politikasını eleştirdiğine işaret etti.

"McGurk, Esed ile normalleşmeyi savundu"

McGurk'ün, Obama ve Biden yönetimleri döneminde, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi ile normalleşmeyi ve rejime karşı yaptırımların hafifletilmesini savunduğunu vurgulayan Wilson, McGurk'ün 2014'te ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde "Esed'in muhalifler tarafından devrileceği bir durum görmüyoruz." dediğini aktardı.

Wilson, "ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde sürekli olarak yanılan birinin, farklı yönetimler boyunca politikaları şekillendirmeye devam etmesi, dış politika kuruluşunda büyük bir sorunun olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanarak "McGurk'ün başarısız politikalarının yalnızca İran'ı ve bölgedeki vekil güçlerini güçlendirmeye ve Amerikalıları daha güvensiz hale getirmeye hizmet ettiğini" belirtti.

Temsilciler Meclisi üyesi Wilson, McGurk'ün Suriye ve Irak'taki politika kararlarıyla ilgili Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde ifade vermeye çağrılması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'ye destek vermesi fikrinin mimarlarından biri olarak bilinen McGurk, Trump'ın ilk döneminde Suriye'den çekilme kararına da karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Joe Wilson'dan McGurk'e Soruşturma Talebi - Son Dakika

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