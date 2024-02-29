Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD-İsrail ilişkilerindeki gençler arasındaki desteğin azaldığını belirtti

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD- İsrail ilişkilerine yönelik, "Benim neslimdeki Amerikalılar, başta gençler tarafından olmak üzere İsrail'e verilen desteğin çarpıcı bir şekilde azaldığını gösteren bu son anketler karşısında hayrete düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Al Arabiya İngilizce'ye konuşan Bolton, ABD-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

Bolton, sunucunun "New York Times tarafından yapılan ve ABD kamuoyunda İsrail'e desteğin azaldığını gösteren anketlere ilişkin sorusuna, "Benim neslimdeki Amerikalılar, başta gençler tarafından olmak üzere İsrail'e verilen desteğin çarpıcı bir şekilde azaldığını gösteren bu son anketler karşısında hayrete düşmüştür." yanıtını verdi.

Bu durumun nedeninin tartışmaya açık olduğunu söyleyen Bolton, "Ancak gençlerin desteğinin azalması çok çarpıcı bir durum ve belki de bu Beyaz Saray'ın tutumunu etkilemiştir." ifadesini kullandı.

Sunucunun ABD-İsrail ilişkilerindeki "gerginlik" konusundaki sorusuna Bolton, "İsrail siyasetindeki bölünmüşlüğün de ilişkilerde zorluk yaratacağını düşünüyorum." dedi.

Bolton, söz konusu "gerginliğin" uzun vadeli bir duruma dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin ise, "Henüz konuşmak için erken, ancak bu, çatışmanın nasıl gelişeceğine ve ABD'deki seçim sonuçlarına bağlı." şeklinde konuştu.