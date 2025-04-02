Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk\'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

MOURİNHO, OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI

Gerilim hat safhada olduğu karşılaşmanın ardından yaşananlar ise maçın önüne geçti. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.

FUTBOLCULAR ZOR TUTTU

Portekizli teknik adamın kendisine yaptığı hareketten sonra çok sinirlenen Buruk'u, sarı-kırmızılı futbolculardan Mertens ve Frankowski ile teknik heyet zor tuttu.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Mourinho, Buruk'a yaptığı hareketin ardından hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.