Joseph Avn Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı - Son Dakika
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Joseph Avn Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı

Joseph Avn Lübnan\'ın Yeni Cumhurbaşkanı

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn, Meclis'te yemin ederek yeni dönemi başlattı.

09.01.2025 17:47
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Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Meclis'te yemin etti.

Avn, yapılan oylamada seçilmesinin ardından Meclis'e geldi.

Milletvekillerinin huzurunda yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Avn, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'da yeni dönemin başladığını, ülkesinin içinden geçtiği yönetim krizinin siyasi ve ekonomik değişiklileri zorunlu kıldığını söyledi.

Yeni kurulacak hükümetle çalışarak yargının bağımsızlığı için bir kanun tasarısını onaylayacağını ifade eden Avn, yeni Başbakan'ın atanması için Meclis'e istişare çağrısında bulundu.

Suç ve suçlularla mücadele edeceğini vurgulayan Avn, "yeni bir ulusun inşası için yargı ve kanun çatısı altında birleşme" çağrısı yaptı.

Lübnan'ın sınırlarının korunması ve istikrarın sağlanmasına dikkati çeken Avn, " İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını önlemek ve terörle mücadele için orduya yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

Avn, kamu kurumlarının yapılandırılacağını belirterek, "Başkomutan olarak görevimi yerine getirme ve devletin silah taşıma hakkını tekeline alması için çalışma sözü veriyorum." dedi.

Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı, güvenliğin sağlanması ve yasaların uygulanması için güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Avn, "Güneyde, Bekaa'da, Dahiye'de ve Lübnan'ın her yerinde İsrail saldırılarında yıkılan yerlerin yeniden inşa edilmesi sözü veriyorum." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü işgale değinen Avn, "Devletin, İsrail işgalini ortadan kaldırması ve saldırıların püskürtülmesine olanak sağlayacak entegre bir savunma politikası üzerinde çalışması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Avn, yönetiminin Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kuracağını belirterek, "Suriye ile iyi ilişkiler kurma fırsatımız var." şeklinde konuştu.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Avn, konuşmasının ardından Meclis'te tebrikleri kabul etti.

Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn kimdir?

Lübnan Meclisinin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Joseph Halil Avn, 1964'te Lübnan Dağı bölgesine bağlı Sin el-Fin beldesinde doğdu.

Lübnan ordusuna gönüllü olarak katılan Avn, 1983'te harp okuluna kaydoldu. Mezuniyetinin ardından 1985'te teğmen olarak göreve başlayan Avn, 2013'te tuğgeneral, 2017'de ise orgeneral rütbesine terfi etti ve aynı yıl Lübnan ordusunun 14. Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası 61 yaşındaki Avn, siyaset bilimi, askeri bilimler ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim aldı. Avn, Arapçanın yanı sıra Fransızca ve İngilizce biliyor.

Lübnan'ın çatışma dönemlerinde orduda aktif görevde bulunan Avn'ın birçok madalyası bulunuyor.

Meclis'te bugün düzenlenen oturumda ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Avn, Fuad Şihab, Emile Lahud, Mişel Süleyman ve Mişel Avn'ın ardından cumhurbaşkanı seçilen 5. Genelkurmay Başkanı oldu.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Joseph Avn Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı - Son Dakika

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