Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı "JSD6000", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
İtalya'dan Romanya'ya giden 210 metre boyundaki "JSD6000"e Çanakkale Boğazı geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-10", "Kurtarma-20", "Gemi Kurtaran" römorkörleri ile "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu eşlik etti.
Geçiş sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi trafiğine durduruldu.
Geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.
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