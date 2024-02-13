Judo Antrenörü ve Hakem Eşi Şampiyonaya Bebekleriyle Katıldı

GİRESUN Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde Judo antrenörü Kader Keskin Işık (26) ile hakem eşi İbrahim Işık (32), Erzurum'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası'na 2 aylık bebekleri Ali Çağan ile katıldı. Kader Keskin Işık, minik Ali Çağan'ın okula başlayana kadar kamp ve turnuvalarda büyüyeceğini söyledi.
Erzurum'da, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası'na eski milli judocu Kader Keskin Işık, kendisi gibi antrenör ve judo hakemi İbrahim Işık ve oğlu Ali Çağan ile birlikte katıldı. Uzun yıllar judocu olarak mücadele ettiği spora Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak hizmet vermeye devam eden Işık, bir yandan da şampiyonalarda annelik görevini yapıyor.
Judo antrenörü Kader Keskin Işık, Bebeğimiz henüz küçük. Eşimle birlikte katıldığımız veya katılacağımız kamp, şampiyona gibi yerlere mecburen onu da götüreceğiz. Hem antrenörlük, hem annelik, babalık görevini yerine getiriyoruz. Oğlum okula başlayana kadar mecburen katılacağımız kamp, turnuva ve şampiyonalarda büyüteceğiz. Şampiyonada kucağımda çocuğumla sporcularıma koçluk yapıyorum. Judonun içinde büyüyeceği için sanırım iyi bir judocu olacak. Ali Çağan ile şampiyonada biraz ben, biraz babası, bazen de sporcular alıp ilgilendi. Şampiyonanın maskotu gibiydi. Tabii gelişim açısından da çok iyi sürekli hareket halinde olacak. İleride spor yapmak ister mi veya hangi dalı seçer kendisine bırakacağız. Çünkü sevdiği sporu yapan kişi başarılı olur diye konuştu.
Eşi ile birlikte Giresun Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak çalıştığını kendisinin ayrıca judo hakemliği yaptığını söyleyen İbrahim Işık, Eşim ve ben eski milli sporcuyuz. Oğlum dünyaya geldikten sonra aile boyu geldiğimiz ilk yer Erzurum oldu. Sanırım bundan sonraki yerlere de aile boyu gideceğiz. Erzurum'daki şampiyonada eşim antrenörlük ben de hakemlik görevinde bulundum dedi. (DHA)
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