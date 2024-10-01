Julian Assange, İfade Özgürlüğüne Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Julian Assange, İfade Özgürlüğüne Dikkat Çekti

WikiLeaks kurucusu Assange, serbest kalmasını gazetecilik suçunu kabul etmesine bağladı.

01.10.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, yıllar süren hapis sürecinin ardından adalet sistemi işlediği için değil "gazetecilik suçunu kabul ettiği için salıverildiğini" belirterek, ifade özgürlüğünün tehlikede olduğu eleştirisinde bulundu.

WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Assange, yıllar süren hapis sürecinin ardından ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu.

Strazburg'taki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (PACE) konuşan Assange, "gazetecilik suçu işlediğini kabul ettiği için salıverildiğini" belirtti.

Assange, adalet sistemine işaret ederek "Açıkçası sistem işlediği için özgür değilim. Yıllarca hapis yattıktan sonra özgürüm çünkü gazetecilik suçunu kabul ettim." dedi.

ABD ile "casusluk suçunu kabul etmesi" karşılığında vardığı anlaşmanın ardından salıverilen Assange, "sonunda yerine getirilemeyen adalet yerine özgürlüğü seçtiğini" söyledi.

Assange, ABD ile yaptığı anlaşmada, ABD hükümetine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmayacağı ve Bilgi Edinme Özgürlüğü yasasını işletmeyeceği şartının koşulduğunu dile getirerek, "Benim için adaletin önüne geçildi." diye konuştu.

Davayı sonuna kadar sürdürseydi hayatının daha uzun yıllarını demir parmaklıklar ardında geçireceğini anlatan Assange, ev hapsinde, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde ve aynı kentteki Belmarsh Hapishanesi'nde son 14 yılını kaybettiğini dile getirdi.

Kaybettiği yıllar boyunca, "daha fazla cezasızlık, daha fazla gizlilik ve doğruyu söyleyenlere karşı daha fazla misillemenin" olduğunu gözlemlediğini ifade eden Assange, "İfade özgürlüğü ve bundan doğan her şey karanlık bir kavşakta." ifadesini kullandı.

Assange, "Özgürlük ışığının sönmemesi, çoğunluğun sesinin azınlığın çıkarıyla susturulmaması ve gerçeğin peşinden gitmeye devam etmek için herkesi üzerine düşeni yapmaya" çağırdı.

Gazeteciliğin bir suç değil aksine "özgür ve bilgili bir toplumun temel direği" olduğunu vurgulayan Assange, gazetecilerin de işlerini yaptıkları için soruşturulmaması gerektiğini kaydetti.

Assange'ın dava süreci

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.

Julian Assange'ın haziranda, ABD ile varılan "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etme anlaşması sonucu, ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrılmasına izin verilmişti.

Assange, anlaşma kapsamında Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde duruşmaya çıkarılmış ve İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak Avustralya'ya gönderilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Julian Assange, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Julian Assange, İfade Özgürlüğüne Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Julian Assange, İfade Özgürlüğüne Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement