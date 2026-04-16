Julius Malema'ya 5 yıl hapis cezası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Julius Malema'ya 5 yıl hapis cezası

16.04.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EFF lideri Malema, 2018'de havaya ateş açtığı için 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki ikinci büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema, 2018'de bir parti etkinliği sırasında havaya ateş açtığı gerekçesiyle yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğu Cape eyaletindeki KuGompo Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada, Malema, 2018'de parti kutlamasında tüfekle ateş açarak "yasayı ihlal etmek" ve "kamu güvenliğini tehlikeye atmak" suçlarından suçlu bulundu.

Mahkeme, Malema'ya yasa dışı silah ve mühimmat bulundurma suçlarından 5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ayrıca Malema, kamu güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 60 bin rand (164 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından Malema'nın hukuk ekibi, hapis cezasına itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu.

Temyiz süreci sonuçlanana kadar Malema'nın serbest kalmasına karar verildi.

Duruşma sonrası destekçisine seslenen Malema, mahkemenin "görünmez bir el" tarafından yönlendirildiği iddia etti.

Milletvekilliği düşüyor

Güney Afrika yasalarına göre, 12 aydan fazla hapis cezası alan ve bu onanan kişilerin milletvekilliği düşürülüyor.

Bu durum, parlamentodaki dördüncü büyük partinin lideri Malema'nın milletvekili kariyerinin sonu anlamına geliyor.

Buna göre, Malema'nın durumu, temyiz kararına göre belirlenecek.

Siyasi kariyerine dönemin iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nde (ANC) başlayan Julius Malema, partisinin 5. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında tüfeğiyle havaya ateş açmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Malema hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:37:37. #7.13#
SON DAKİKA: Julius Malema'ya 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.