Jüpiter'in Uydu Io'sunda Volkanik Faaliyet Keşfedildi

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LOS ANGELES, 31 Ocak (Xinhua) -- NASA'nın Juno uzay aracıyla çalışan bilim insanları, Jüpiter'in uydusu Io'nun güney yarımküresinde volkanik aktivitelerin yoğun olduğu bir bölge keşfetti.

NASA'nın verdiği bilgilere göre Dünya'daki Superior Gölü'nden daha büyük olan bu sıcak bölgede dünyadaki tüm enerji santrallerinin toplam enerjisinden 6 kat daha fazla enerji açığa çıkaran patlamalar görülüyor.

Görevin baş araştırmacısı olan San Antonio'daki Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Scott Bolton, "Juno'nun uzatılan görevi sırasında uzay aracı iki kez Io'a gerçekten son derece yakın geçiş gerçekleştirdi" dedi.

Bolton, "Her yakın geçişte volkanik aktivitelere sahne olan Io hakkında beklentilerimizi aşan veriler elde ettik. Ancak en sonuncu ve daha uzaktan gerçekleştirilen geçiş, gerçekten aklımızı başımızdan aldı. Bu, güneş sistemimizdeki en volkanik, dünyada şimdiye kadar kaydedilen en güçlü volkanik faaliyet ve bunun kesinlikle bir anlamı var" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık Dünya'nın uydusu Ay kadar bir büyüklüğe sahip olan Io, güneş sistemindeki volkanik olarak en aktif kütle olarak biliniyor. Io'da sürekli yaşanan patlamalarla lav ve duman püskürterek yüzeyin kaplanmasına katkıda bulunan 400 volkanın bulunduğu tahmin ediliyor.

Juno uzay aracı, Aralık 2023 ve Şubat 2024'te Io'nun son derece yakınından geçiş yaparak onun pizzaya benzeyen yüzeyine 1.500 kilometre yaklaştı.

NASA'nın verdiği bilgilere göre uzay aracı, Io'ya 74.400 kilometre yaklaştığı son yakın geçişini 27 Aralık 2024'te yaptı.