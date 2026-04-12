Justin Bieber Coachella'dan 10 Milyon Doların Üzerinde Kazandı

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Coachella festivalinde iki hafta sonu boyunca verdiği konserlerden 10 milyon doların üzerinde kazandı. Rolling Stone dergisi, 32 yaşındaki şarkıcının bu yüksek geliri elde ettiğini bildirdi.

Festivalde performans sergileyen ana kadro sanatçılarının gelirleri genellikle milyonlarla hesaplanırken, alt kadroda yer alan isimlere yaklaşık 10 bin dolar ödendiği öğrenildi. Geçmişte Radiohead, Paul McCartney, Prince, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Ariana Grande ve The Weeknd gibi sanatçılar da Coachella'dan milyonlarca dolar kazanmıştı.

