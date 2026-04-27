Justin Sun ve World Liberty Arasındaki Kriz Derinleşiyor

27.04.2026 04:02
Justin Sun, World Liberty Financial'a yaptığı 75 milyon dolarlık yatırıma rağmen tokenlarının dondurulduğunu iddia ediyor. Şirket ise suçlamaları reddediyor.

Justin Sun'ın World Liberty Financial ile yaşadığı anlaşmazlık, WLFI tokenlarının açılma takvimi ve şirketin tokenları teminat göstererek borçlanmasıyla büyüdü. Sun, 2024 sonlarında 30 milyon dolarlık yatırımla şirketi kurtarmış, toplam yatırımını 75 milyon dolara çıkarmıştı. Ancak Eylül 2025'te tokenların yüzde 20'sinin işlem görmeye başlamasıyla Sun, kendi tokenlarının haksız yere dondurulduğunu öne sürdü. World Liberty ise bu iddiaları kanıtsız buldu ve yasa dışı faaliyetlere karşı önlem aldığını belirtti.

Küçük yatırımcılar da tokenlarının yüzde 80'ini satamadıkları için tepkili. Şirketin WLFI tokenlarını teminat gösterip Dolomite'ten 75 milyon dolar borç alması ve bazı kullanıcıların stablecoin çekimlerinde sorun yaşaması tartışmayı büyüttü. World Liberty, likidasyon riskinin düşük olduğunu savundu.

Justin Sun, kripto dünyasının tartışmalı isimlerinden biri. Mart 2026'da SEC ile 10 milyon dolarlık uzlaşma sağladı. World Liberty'deki etkisi, 2026 başında BAE bağlantılı yatırımcıların girmesiyle azaldı. Şirket, Binance kurucusu Changpeng Zhao ile ilişkilerini derinleştirerek USD1 stablecoin ve WLFI tokenını geniş bir ekosisteme yerleştirmeye çalışıyor.

Küçük yatırımcılar, şirketin kendi tokenlarını paraya çevirirken onların satış yapamamasına öfkeli. Şirket, kalan tokenların açılması için yönetişim oylaması yapılacağını duyurdu ancak hepsinin aynı anda serbest bırakılmayacağını belirtti. Tartışma, Trump ailesinin kripto gelirleri ve yabancı yatırımcıların rolü gibi daha geniş başlıkları da içeriyor.

Şimdilik dava yok ancak taraflar kamuoyu önünde restleşiyor. Sun, tokenlarının haksız yere dondurulduğunu savunurken World Liberty, Sun'ın mağdur rolü oynadığını iddia ediyor. Uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı konuşuluyor. Bu kriz, kripto dünyasında token sahiplerinin hakları ve siyasete yakın projelerin riskleri konusunda soruları yeniden gündeme getiriyor.

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
