Kabaklı Göleti\'nde Su Seviyesi Yükseldi

19.05.2026 10:07
Diyarbakır'daki Kabaklı Sulama Göleti, bu yılki yağışlarla %90 doluluk oranına ulaştı.

DİYARBAKIR'da, son yıllarda kuruma noktasına gelen Kabaklı Sulama Göleti, bu yıl etkili olan yağışlarla yaklaşık yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan göletin yeniden dolması bilim insanlarını sevindirdi.

Dicle Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki Kabaklı Sulama Göleti, son yıllarda bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı. Bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte göletteki doluluk oranı yaklaşık yüzde 90 seviyesine ulaştı. Yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan ve bölgenin önemli kuş üreme alanlarından biri olarak kabul edilen göletin yeniden dolması, bilim insanları tarafından olumlu karşılandı.

'HEM TARIM ALANLARI HEM GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN CAN DAMARI'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, göletin yalnızca göçmen kuşlar için değil, tarım ve hayvancılık açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, "Kabaklı Göleti, yaban hayvanları için yazın hayati derecede öneme sahiptir. Sadece yaban hayvanları için değil aynı zamanda burada çiftçilik ve hayvancılık yapan insanlarımız için bir can damarı konumunda. Geçen yıllarda çok kurumaya yakın bir derecede suyun azalmadı vardı. Şimdi yağan yağışlarla yüzde 90'a yakın bir doluluk oranının olması bizi çok sevindiriyor. Kurak geçen yıllardan sonra buraya yağışların yağmasıyla su miktarının artması, yüzde 90'lara ulaşması gerçekten çok önemlidir. Burada yaşayan insanlar için olsun, yaban hayvanları için olsun, çiftlik hayvanları için olsun hayati derecede bir öneme sahiptir" dedi.

'GÖLET KORUMA ALTINA ALINMALI'

Göletin memeliler ve göçmen kuşlar için önemli bir üreme alanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Satar, "Bitkilerin sulanması ve burada geçen göçmen kuşların özellikle yaban hayatı için yaz aylarında hayati derecede bir öneme sahip bir yerdir burası. Burası bir sulama göleti olarak yapılmış olabilir ama artık hayati derecede bir öneme sahiptir. Normalde burası çok önemli bir yer. Burası yaban hayvanları için, memeliler ve göçmen kuşlar için bir üreme alanı oluşturmaktadır. Bundan dolayı da bu Kabaklı Göleti hayati derecede bir öneme sahiptir. Buraya bir koruma statüsü kazandırılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
