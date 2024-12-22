Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığına Aday Olmayacak - Son Dakika
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Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığına Aday Olmayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'taki kongrede aday olmayacağını açıkladı.

22.12.2024 19:47
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'ta düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'nde, İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağını bildirdi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya, bu kongre sürecinde de devam edeceğini belirtti.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde, İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanı'mızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığına Aday Olmayacak - Son Dakika

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