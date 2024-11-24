Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza - Son Dakika
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler kısıtlandı.

24.11.2024 08:16
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Kabataş- Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza - Son Dakika

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