Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi.
Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
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