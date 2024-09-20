Kabatiya'da 3 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesine düzenlediği baskında öldürdüğü 3 Filistinli binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin kurşunuyla yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları evlerinden alınarak, direniş gruplarının katılımıyla düzenlenen kortejle kent mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Filistin bayrakları taşınıp, İsrail'in ihlallerini kınayan sloganların atıldığı törende, direniş gruplarının üyeleri havaya ateş açtı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesine düzenlediği ve 10 saat süren baskında 7 Filistinli ölmüştü.

İsaril askerleri ölen 7 kişiden 4'ünün naaşına el koymuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.