Kabil\'de Afgan-Özbek iş dünyası 150 milyon dolarlık 18 anlaşmaya imza attı

Kabil'de Afgan-Özbek iş dünyası 150 milyon dolarlık 18 anlaşmaya imza attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afgan ve Özbek iş dünyası temsilcileri, Kabil'de düzenlenen toplantıda toplam 150 milyon ABD doları değerinde 18 işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmalar, 30'u Özbekistan'dan olmak üzere iki ülkeden 87 imalat şirketi temsilcisinin katılımıyla imzalandı.
KABİL, 9 Kasım (Xinhua) -- Afgan ve Özbek iş dünyası temsilcileri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bir toplantıda toplam 150 milyon ABD doları değerinde 18 işbirliği anlaşmasına imza attı.
Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Sözcüsü Ehsanullah Ehsan pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, anlaşmaların 30'u Özbekistan'dan olmak üzere iki ülkeden toplam 87 imalat şirketi temsilcilerinin katılımıyla imzalandığını belirtti.
Kaynak: Xinhua
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