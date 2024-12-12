Kabil'de İntihar Saldırısı: Bakan Vekili Hakkani Öldürüldü

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KABİL, 12 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan geçici hükümetine bağlı Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığı'nın kapısının önünde duran güvenlik güçleri, 12 Aralık 2024.

IŞİD, çarşamba günü Afganistan Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani'nin ölümüne neden olan intihar saldırısını üstlendi.

IŞİD'e bağlı "Amaq" haber ajansında yayımlanan habere göre, bir IŞİD militanının üzerindeki patlayıcı yeleği infilak ettirmesi sonucu Hakkani ile çok sayıda meslektaşı ve koruması hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)