Kabil'de otobüs kazası: 25 ölü
Kabil'de otobüs kazası: 25 ölü

Kabil\'de otobüs kazası: 25 ölü
27.08.2025 10:18
Afganistan'ın Kabil kentinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Tolo News'in haberine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

KAZAYA, ŞOFÖRÜN İHMALİ NEDEN OLDU

Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini aktaran Kani, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını belirtti. Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Kabil'de otobüs kazası: 25 ölü

SON DAKİKA: Kabil'de otobüs kazası: 25 ölü - Son Dakika
