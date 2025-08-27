Kabil\'de otobüs kazası: 25 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Tolo News'in haberine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

KAZAYA, ŞOFÖRÜN İHMALİ NEDEN OLDU

Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini aktaran Kani, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını belirtti. Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu ifade etti.