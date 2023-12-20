15:49 • •
14:47 •
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık•
13:24 •
Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum•
KABİL, 20 Aralık (Xinhua) -- Savaşın harap ettiği dağlık ülke Afganistan'da soğuk kış yaklaşırken başkent Kabil'deki kömür pazarında hareketli günler yaşanıyor.
Kabil de dahil olmak üzere Afganistan'ın büyük şehirlerindeki konutlarda merkezi ısıtma sistemleri neredeyse hiç bulunmuyor. Halk kış aylarında evlerini ısıtmak için genellikle geleneksel kömür sobası kullanıyor.
Son Dakika › Güncel › Kabil'deki Kömür Pazarında Hareketli Günler - Son Dakika