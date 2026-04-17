Kaçak 80 Karat Pırlanta İstanbul'da Sergilendi
Kaçak 80 Karat Pırlanta İstanbul'da Sergilendi

17.04.2026 14:33
ENDONEZYA'dan kaçak yollarla getirilen 80 karatlık 3 milyon dolar değerindeki pırlanta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, değerli taş kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 80 karatlık pırlantanın Kapalıçarşı'da satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Polis, düzenlenen operasyonla pırlantayı satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Çalışmaların devamında, 12 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen ve şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 6'ya yükseldi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 80 karatlık pırlanta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

TÜRKİYE'DE YAKALANAN EN BÜYÜK DEĞERLİ TAŞ

Yapılan incelemede Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Advertisement
