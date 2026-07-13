Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

İstanbul ve Antalya'da yurda kaçak yollarla cep telefonu ve aksesuarlarını getirenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Antalya'da 13 iş yeri ve 11 ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ?4 bin 480 cep telefonu, 11 bin 488 cep telefonu aksesuarı, 966 cep telefonu bataryası, 800 cep telefonu ekranı ile 20 tablet ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.