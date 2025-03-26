Kaçak Elektrik, Teknisyenin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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Kaçak Elektrik, Teknisyenin Ölümüne Neden Oldu

Mardin'de kaçak elektrik bağlantısı yapan şahıs, Dicle Elektrik ekip şefinin yaralanmasına yol açtı.

26.03.2025 14:28
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Mardin'de kaçak elektrik kullanımı teknisyenin ölümüne neden oluyordu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahıs, Dicle Elektrik'in ekip şefinin ölümüne neden oluyordu.

Dicle Elektrik'yen yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesi Türkmen Deresi mevkiinde Masum Ö. isimli şahıs, kaçak bağlantı kurmak için gizlice trafo binasına girdi. Söz konusu şahıs, taş kırma eleme işlemleri için yüksek oranda enerji tüketen konkasör şantiyesinin, borç nedeniyle kesilen elektriğini kaçak yollarla yeniden bağladı. Bunun üzerine, dağıtım şebekesinin uzaktan kontrol eden ve arızalara anında müdahale edilmesini sağlayan SCADA sistemi uyarı verdi.

Şahsın güvenlik kameralarına yansımasıyla, bölgeye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in arıza ekibi, müdahale etmek üzere olay yerine yönlendirildi. Kaçak bağlantı nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek isteyen ekip şefi Y.B., çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralandı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Y.B., kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

20 milyon TL borcu olan abone için defalarca trafoya girilmiş

Dicle Elektrik, konkasör şantiyesinin borcunun 20 milyon TL'ye ulaştığını, bu nedenle daha önce yönetmeliklere uygun olarak 5 kez elektriğinin kesildiğini bildirdi. Dağıtım şirketi, her defasında kimliği belirlenemeyen kişilerin trafo binasına anahtar kırmak veya uydurmak suretiyle gizlice girerek yeniden elektrik bağlantısı yaptığını açıkladı. Dicle Elektrik avukatları, elektrik şebekesine illegal biçimde müdahale ederek şirket çalışanının ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet veren şaha yönelik suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, söz konusu şahısla ilgili olarak kamu malına zarar verme, haksız kazanç sağlama ve izinsiz olarak tehlikeli alana girme suçlamaları da yer aldı.

Can ve mal güvenliğini tehdit ediyor

Dicle Elektrik, yetkisiz kişilerin elektrik şebekesine müdahale etmesinin can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı konusunda daha önce defalarca uyarılarda bulunmuştu. Buna rağmen, kısa bir süre önce Şanlıurfa'nın Seyrantepe Mahallesi'nde 5 bin 454 abonenin uzun süre elektriksiz kalmasına sebep olan bir yetkisiz müdahale yaşanmıştı. Dicle Elektrik yetkilileri, yetkisiz kişilerin gerçekleştirebileceği olası müdahalelere karşı uyarıda bulunarak pano ve trafolardan uzak durulması konusunda çağrı yaptı.

Kaynak: İHA

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