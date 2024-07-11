Kaçak elektrikte betonarme kulübe yöntemi başarısız oldu - Son Dakika
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Kaçak elektrikte betonarme kulübe yöntemi başarısız oldu

Şanlıurfa'da tarım sulamasında kaçak elektrik kullanan bir çiftçinin ilginç yöntemi dron ile tespit edildi. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçak elektrik kaybının 10 milyar TL'ye ulaştığını ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmadığını belirtti. Dicle Elektrik, kaçak elektrik tüketimini önlemek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

11.07.2024 20:42
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Kaçak elektrikte betonarme kulübe yöntemi başarısız oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tarım sulamasında kaçak elektrik kullanan bir çiftçinin ilginç yöntemi dron ile tespit edildi. Trafoya el konulabilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunulurken kentte yıllık kaçak kaybının 10 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, bu rakamın hem ekonomik açıdan büyük bir kayıp olduğunu hem de enerji kaynaklarımızın verimli kullanılmadığına işaret ettiğini söyledi.

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuyu suyu ile tarımsal sulama yapan çiftçilerin kaçak elektrik tüketimini önlemek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Elektrik dağıtım şirketinin dronlu kaçak ekipleri son olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Dedeköy Mahallesi'nde rutin kontrolleri sırasında, elektrik hattının altında bulunan tek katlı betonarme binalardan birinin tavanının delik olduğunu fark etti. Dikkatle yapılan kontrolde söz konusu yapının içerisinde bir adet trafo olduğu ve trafonun yaklaşık 14 metre yukarıdan geçen elektrik hattına kanca atmak suretiyle bağlandığı belirlendi. Dronlar trafonun 160 kVA gücünde olduğunu tespit etti.

Tarla sahibinin kayıtlı trafosu da var

Sulamada kayıt dışı trafo kullanılan 82 dönümlük pamuk ekili tarlanın sahibi N.O. adına kayıtlı başka bir trafonun da bulunduğu da tespit edildi. Yaklaşık 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bu trafoya el konulabilmesi için Dicle Elektrik avukatları cumhuriyet savcılığına başvuruda bulundu.

Kaçak trafoların yarısından fazlası Şanlıurfa'da

Dicle Elektrik, 2024 yılı içerisinde sorumluluk bölgesinde 381.940 KVA gücünde 2 bin 404 adet kayıt dışı trafo tespit etti. 152 bin 776 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu trafolardan ancak 65'ine el konulabildi. Kayıt dışı trafoların yarısından fazlasının Şanlıurfa'da bulunduğunu belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Bin 790'ı Şanlıurfa'da, 500'ü Mardin'de, 68'i Diyarbakır'da, 26'sı Batman'da, 19'u Şırnak'ta ve 1'i de Siirt'te tespit edilen trafolara el konulabilmesi için savcılık kararı gerekiyor. Enerji şebekesine ve ülke ekonomisine ciddi ölçüde zarar veren bu durumla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Yatırım ve onarım çalışmaları engelleniyor

Açıklamalarını sürdüren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Kaçak elektrik kullanımının önlenmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Yeni yöntemlerle mücadele ediyor, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu, sadece şirketimizin değil, aynı zamanda ülkemizin enerji kaynaklarının korunması için hayati bir mücadele. Ancak bu mücadele sırasında çalışma arkadaşlarımızın yatırım bölgelerinde ve onarım çalışmaları esnasında kabul edilemeyecek müdahalelerle engellendiğini belirtmek zorundayım" dedi. Açıklamada, söz konusu şahıslar için hukuki alanda gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Milli ekonomiye zarar yıllık 10 milyar TL

Açıklamalarının devamında Şanlıurfa'da büyük çoğunluğu kuyudan sulama yapan çiftçiler tarafından kullanılan kaçak elektrikten kaynaklanan yıllık zararın 10 milyar TL'yi bulduğunu belirten Genel Müdür Arvas, bu rakamın hem ekonomik açıdan büyük bir kayıp olduğunu hem de enerji kaynaklarımızın verimli kullanılmadığına işaret ettiğini bildirdi. Arvas, "Bu nedenle, kaçak elektrikle mücadelemizi daha da yoğunlaştırarak sürdüreceğiz ve bu tür yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Dicle, Suç, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak elektrikte betonarme kulübe yöntemi başarısız oldu - Son Dakika

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