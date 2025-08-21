Kaçak Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaçak Göçmenler Kurtarıldı

Kaçak Göçmenler Kurtarıldı
21.08.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Karaburun'da batmak üzere olan lastik bottaki 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Karaburun açıklarında batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16'sı çocuk, 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin kurtarıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16'sı çocuk, 36 kaçak göçmeni kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaçak göçmenlerin kurtarıldığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde göçmenlerin bottaki suları elleriyle boşaltmaya çalıştıkları, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaştığını görünce de panikle bağırarak yardım istedikleri anlar yer aldı. Batmak üzere olan lastik bottan önce çocuklar ardından da diğerleri tahliye edildi.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Cep Telefonu, Karaburun, Göçmenler, Kurtarma, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Güncel, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:39:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kaçak Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.