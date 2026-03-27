Kaçak Hafriyat Cezaları Artıyor

27.03.2026 17:02
Melikgazi'de izinsiz hafriyat dökenlere ağır para cezası uygulanacak. Denetimler artırılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, izinsiz hafriyat döken kişi ve firmalara para cezası uygulanacağını belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, çevrenin daha sağlıklı, temiz olması için canla başla çalıştıklarını ve emek sarf ettiklerine dikkati çekti.

Belediye ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde yol kenarlarına, boş arazilere rast gele kaçak hafriyat döküldüğünü tespit ettiklerini dile getiren Palancıoğlu, gelişi güzel dökülen molozların çevreye zarar verdiğini ve kötü görüntü oluşturduğunu vurguladı.

Bazı kişilerin çöp ve hafriyatlarını ilçenin herhangi bir yerine bırakıp kaçtığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çevreyi kirletmenin, çevre kanununa göre ağır cezaları vardır. Büyükşehir Belediyesinin ilçemizin genelindeki bazı noktalarda belirlediği yasal döküm sahası dışındaki noktaya kaçak hafriyat döktüğü belirlenenlere cezai işlem yapılıyor. 5326 Kabahatler Kanunu ve belediye kuralları yönetmeliğine göre cezai işlem uygulanıyor. Belediyemizin belli bölgelerde yer alan güvenlik kameraları kaçak döküm yapan kişileri tespit ediyor. Kabahatler Kanunu'na göre zabıtalarımız hafriyatı döken kişilere 3 bin 705 liradan 115 bin 21 liraya kadar, tüzel kişilere ise 3 bin 705 liradan 191 bin 867 liraya kadar para cezası yazabilir. Ayrıca çevre kirliliğine sebebiyet veren hafriyat ve moloz atıkları, atıkların sahipleri tarafından toplatılmaktadır. Denetimlerimiz artacak ve çevre kirliliğine neden olanlara asla taviz vermeyeceğiz."

Palancıoğlu, vatandaşların çevreye zarar verenleri 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaraları arayarak şikayet edebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Advertisement
