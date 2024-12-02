Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonları

Saray ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 13 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine K.A'yı durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Çorlu'da 75 bin makaron ele geçirildi
Çorlu ilçesinde 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezinde O.A'nın evinde yaptığı aramada 75 bin makaron ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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