Kaçak Katil Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan firari şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan firari B.K'nin(40) saklandığı adresi tespit etti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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