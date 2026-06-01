Kaçak Süper Lig Yayınına Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçak Süper Lig Yayınına Gözaltı

01.06.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig maçlarını yasa dışı yayınlayan bir kişi Denizli'de gözaltına alındı, İstanbul'a sevk edilecek.

(İSTANBUL) Belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlenebilen Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Denizli Pamukkale'de gözaltına alınan kişinin İstanbul'a getirileceği bildirildi.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları sonucunda;"

Kullancıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlemesi gereken Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve selçuksport isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında Yasadışı Bahis sitelerine teşvik edici paylasımlar olduğu 7258 SKM kapsamında 5.ç maddesine muhalefet ettiği tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda siteyi yöneten kişinin Selçuk YILMAZ olduğu, Pamukkale/ Denizli olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahsın Denizli ilinde yakalanması sağlanmış olup İstanbul'a sevkinin ardından diğer adli işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Kamuyonunun bilgisine duyurulur"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İstanbul, Denizli, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak Süper Lig Yayınına Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:22:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kaçak Süper Lig Yayınına Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.