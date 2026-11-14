Kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli Gebze Adliyesine sevk edildi, 6'sı tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 10 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 14 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Yabancı uyruklu veya Türk vatandaşı kişilerce uluslararası taşımacılık kapsamında, başta Gürcistan olmak üzere çeşitli yabancı ülkelerden Türkiye'ye getirilen tırların plakalarının sökülerek farklı plakalar takıldığı, araçların ülkeye girişleri sırasında gümrük görevlilerince takılan araç takip sistemlerinin söküldüğü, bu yöntemle hem araçların hem de ülkeye ihraç edilen yüksek maddi değere sahip yüklerin izlerinin kaybettirildiği belirlenmişti.

Şüphelilerin ve irtibatlı oldukları kişilerin toplam 20 ayrı olayda yer aldığı, Kırgızistan'a ihraç edilmek üzere hazırlanan 20 IBC (orta boy dökme yük konteyneri) içerisindeki toplam 21 ton "Acetic Acid Glacial" (Saf Asetik Asit) ve Gürcistan'a satılmak üzere sevk edilen 1262 kap içerisinde bulunan toplam 86 bin 12 metrekare kumaşın ülke içerisinde kaçırılması eylemlerinde bulundukları tespit edilmişti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul'da 4, Şırnak'ta 3, Konya'da 2 ve Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Edirne'de 1'er şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda 1 kişi daha yakalanmış, 1 zanlının da farklı suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.