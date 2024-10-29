Kaçan Sürücüye 15 Bin Lira Ceza

Pendik'te, trafik polislerinin görevini yapmasına engel olarak kaçan sürücüye farklı suçlardan 15 bin 999 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyalı Mahallesi'nde yapılan uygulamada, görevi başındaki polislere direnerek kaçan şüphelinin M.Y. olduğunu belirledi.
Ekipler, kısa sürede yakaladığı M.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "şerit değiştirme ihlali", "emniyet kemeri takmamak", "dur ikazına uymamak", "park ihlali", "tescilli aracı plakasız kullanmak" ve "trafik işaretlerine uymamak" maddelerinden toplam 15 bin 999 lira cezai işlem uyguladı.
Öte yandan şüphelinin 100 ceza puanını doldurması nedeniyle sürücü belgesine el konuldu, aracı trafikten menedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli M.Y, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
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