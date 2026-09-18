Kacır Diyarbakır\'da TEKNOFEST finallerini izledi, bir sonraki durak Şanlıurfa

Haber: Serhat YÜTÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da devam eden TEKONFEST yarışmalarını takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarışmaya yoğun bir ilgili olduğunu belirterek, "Burada da farklı üniversitelerden, farklı liselerden hatta ortaokul ve ilkokullardan gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz adeta Türkiye'nin geleceğine imza atıyorlar. İnanıyoruz ki onların arasından dünyanın en başarılı teknoloji projelerini hayata geçiren mühendisler, bilim insanları yetişecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nca (T3 Vakfı) Diyarbakır TEKNOFEST 2026 yarışmaları sürüyor. Yarışmaları takip etmek için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarışmanın düzenlediği Mezopotamya Kongre Merkezi'nde TEKNOFEST'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir sonraki TEKNOFEST'in 30 Eylül'de Şanlıurfa'da yapılacağını söyleyen Kacır, "30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa'da TEKNOFEST heyecanını inşallah büyük bir coşkuyla yaşayacağız. Öncesinde de yarışma finallerimizi Güneydoğu Anadolu bölgemizin farklı şehirlerinde icra ediyoruz. En büyük final programını da Diyarbakır'da gerçekleştirmiş olduk. Burada hem Dicle Üniversitemizde hem de Fuar ve Kongre Merkezinde 11 farklı yarışmanın finalleri gerçekleşiyor. Binlerce genç arkadaşımız Türkiye'nin tüm şehirlerinden ve ondan fazla farklı ülkeden finallere kaldılar ve burada şimdi geliştirdikleri projelerle yarışıyorlar" dedi.

"Çip tasarımından biyoteknolojiye, havacılıkta yapay zekadan insanlık yararına teknolojilere, farklı başlıklarda hazırladıkları projelere aylarca emek verdiler. Şimdi inşallah emeklerinin karşılığını almak için buradalar" diyen Kacır, şunları söyledi:

"Tabii bizler için bütün bu süreci kıymetli kılan, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın her vesileyle vurguladığı gibi Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine topyekun bir kalkınma yolculuğunda olmak, imkanlarımızı, fırsatlarımızı Türkiye'nin tüm şehirlerine en adil şekilde sunabilmek ve bu heyecanı, teknoloji geliştirme fırsatını bütün evlatlarımızla, gençlerimizle, öğrencilerimizle buluşturabilmek. İşte burada da farklı üniversitelerden, farklı liselerden hatta ortaokul ve ilkokullardan gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz adeta Türkiye'nin geleceğine imza atıyorlar. İnanıyoruz ki onların arasından dünyanın en başarılı teknoloji projelerini hayata geçiren mühendisler, bilim insanları yetişecek. Tasarımda çok özgün işlere imza atan başarılı girişimciler yetişecek. ve inşallah bizler de onların başarılarıyla iftihar etmeye devam edeceğiz."